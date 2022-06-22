Медвежий угол

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Виктор Алкснис: Может пора уже не на словах, а на деле нанести удары по "центрам принятия решений" Украины?

Виктор Алкснис: Может пора уже не на словах, а на деле нанести удары по "центрам принятия решений" Украины?

На протяжении уже достаточно длительного времени из уст наших руководителей самого высшего уровня звучат угрозы нанесения ударов по украинским центрам принятия решений.

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