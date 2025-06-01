Историк рассказал страшилки про Павлика Морозова с его родины: миф и правда о пионере-герое

История Павлика Морозова использовалась в советской пропаганде для воспитания детей. Его ставили в пример пионерам, ведь мальчик донес на своего отца за «контрреволюционные преступления» и был за это убит кулаками.
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