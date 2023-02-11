Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Дементьев о 1200 очках Малкина: «Овечкин – выдающийся хоккеист, но есть и другие люди, продвигающие наш спорт»

Алексей Дементьев высказался о достижении Евгением Малкиным отметки 1200 очков в НХЛ.  – Очень рад, что Евгений Малкин покоряет новые вершины и рекорды.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх