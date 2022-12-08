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Шоу хочет, чтобы Саутгейт остался: «Такого успеха у Англии не было много лет. Направление верное»

Шоу хочет, чтобы Саутгейт остался: «Такого успеха у Англии не было много лет. Направление верное»

Защитник Люк Шоу рассчитывает на продолжение работы под руководством Гарета Саутгейта. Сообщалось, что главный тренер сборной Англии может покинуть свою должность после ЧМ-2022.

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