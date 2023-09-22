Военное обозрение

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Украинские военные не прекращают безуспешных попыток взять в клещи Артёмовск

Украинские военные не прекращают безуспешных попыток взять в клещи Артёмовск

На Запорожском направлении противник продолжает подтягивать резервы к Вербовому. Бойцы действующей здесь 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС России сообщили об очередной атаке украинских военных на данном участке.

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