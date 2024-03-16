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МГИК: Более 3,1 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

МГИК: Более 3,1 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Свыше 3,1 млн человек уже проголосовали в столице Российской Федерации на проходящих выборах президента страны, из них — почти 2,5 млн избирателей воспользовались возможностями дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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