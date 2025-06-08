Times: Заход ВС России в Днепропетровскую область стал стратегическим ударом по ВСУ

Москва заявила, что впервые с 2022 года она продвигается в восточную часть Днепропетровской области, параллельно приближаясь к Сумам, на что политическое и военное руководство Украины не сразу отреагировало, пишет Times.
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