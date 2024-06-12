Это уже не угроза, а зеркальный ответ

Когда впервые было заявлено об "ударах по Центрам принятия решений", это тоже звучало обнадёживающе и грозно. Сейчас, после всех наших жестов доброй воли и не менее грозных "выражаем решительную озабоченность" подобные "не угроза, а зеркальный ответ" звучат как 365-е последнее китайское предупреждение. Запад знает, что Россия не ответит, потому и охренел. Обнаглел от безнаказанности.

Елена Вел

Ну а как Вы хотели? Это же не шуточки - ядерные боеголовки. (даже не стратегические). Это все равно отражается много на чем. Включая климат и здоровье. Нам почему-то кажется, что так просто взять на себя ответственность применить такое оружие. Сейчас вынуждают. И это будет.