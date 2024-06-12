Славянская докт...
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Славянская доктрина

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  • Елена Вел
    Ну а как Вы хотели? Это же не шуточки - ядерные боеголовки. (даже не стратегические). Это все равно отражается много ...Это уже не угроза...
  • Сергей Федотов
    Когда впервые было заявлено об "ударах по Центрам принятия решений", это тоже звучало обнадёживающе и грозно. Сейчас,...Это уже не угроза...
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Это уже не угроза, а зеркальный ответ

Это уже не угроза, а зеркальный ответ

ВРАГОВ РОССИИ ЖДЁТ "АДСКОЕ ПЛАМЯ": МОСКВА ВООРУЖИТ СОЮЗНИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ Президент России Владимир Путин рассказал о том, как Москва может ответить на попытки врага поднять ставки в зоне спецоперации.

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Комментарии
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Сергей Федотов
Когда впервые было заявлено об &quot;ударах по Центрам принятия решений&quot;, это тоже звучало обнадёживающе и грозно. Сейчас, после всех наших жестов доброй воли и не менее грозных &quot;выражаем решительную озабоченность&quot; подобные &quot;не угроза, а зеркальный ответ&quot; звучат как 365-е последнее китайское предупреждение. Запад знает, что Россия не ответит, потому и охренел. Обнаглел от безнаказанности.
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10 час.
Елена Вел
Ну а как Вы хотели? Это же не шуточки - ядерные боеголовки. (даже не стратегические). Это все равно отражается много на чем. Включая климат и здоровье. Нам почему-то кажется, что так просто взять на себя ответственность применить такое оружие.  Сейчас  вынуждают.  И это будет.
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10 час.

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