Театр абсурда
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Театр абсурда

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Миф о незалежности - лицемерие и враньё

украина – это всегда ложь.С момента объявления «незалежности» в 1991 году. Мы будем за внеблоковость и нейтралитет, мы будем за равные права всех живущих тут народов, мы не будем угнетать русский язык – всё враньё.

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