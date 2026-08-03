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Пэтти Миллс останется в «Виллербане»

Пэтти Миллс останется в « Виллербане » и сыграет в Евролиге в следующем сезоне. Несмотря на уход Сильвена Франсиско и неопределенность вокруг будущего ряда других новичков французского клуба, австралийский защитник по-прежнему намерен выступать за «Виллербан».

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