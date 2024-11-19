Юрий Кот Ещё в конце 2022 года правозащитный центр Сорок Сороков инициировал разбирательство в отношении книги "Секспросвет для детей 5-8 лет" сотрудницы РАН, отъявленной феминистки Д.
Книгу «Секспросвет для детей 5—8 лет» не могут запретить уже два года
Комментарии
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Гарий Щерба
СУДУ НЕ ХИЛО видать ЗАНЕСЛИ , если НИЧЕГО ,,НЕ ВИДИТ,, ...!!!
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1 час.
В
Виктор
"Секспросвет для детей 5-8 лет" сотрудницы РАН, отъявленной феминистки Д. Рахманиновой, продаётся с маркировкой 18+. Так всё-таки: 5-8 лет или 18+?
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35 мин.
ВУ
Владимир Уфимцев
А что, сучку эту низзя отправить на ПМЖ?... куда-нибудь в страны пиндостана... ей там будут рады... они там все такие, на голову @бнутые...
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23 мин.
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