Книгу «Секспросвет для детей 5—8 лет» не могут запретить уже два года

СУДУ НЕ ХИЛО видать ЗАНЕСЛИ , если НИЧЕГО ,,НЕ ВИДИТ,, ...!!!

"Секспросвет для детей 5-8 лет" сотрудницы РАН, отъявленной феминистки Д. Рахманиновой, продаётся с маркировкой 18+. Так всё-таки: 5-8 лет или 18+?

ВУ

Владимир Уфимцев

А что, сучку эту низзя отправить на ПМЖ?... куда-нибудь в страны пиндостана... ей там будут рады... они там все такие, на голову @бнутые...