Бывший министр труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас (СДПГ) оставила важные начинания без внимания и в результате ее преемнику Александру Швайцеру предстоит придать работе правительства необходимый темп.
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