Цена ошибки

Быть в одном шаге от путешествия, но так в него и не отправиться. Такое часто происходит с пассажирами в аэропорту.
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Быть в одном шаге от путешествия, но так в него и не отправиться. Такое часто происходит с пассажирами в аэропорту.
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