Бренд Teboil представил собственную линейку суперкаров

Согласно последним исследованиям, коллекционированием увлекаются почти 48% россиян. Такой высокий уровень интереса к коллекционированию вдохновил Teboil создать уникальную коллекцию суперкаров, превращая обычные визиты на АЗС в настоящее событие для коллекционеров и семей с детьми.