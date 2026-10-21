Работа армейской авиации в зоне проведения СВО © Евгений Биятов/РИА НовостиВ ночь на 21 октября Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли комбинированный удар по логистическим центрам, портовой инфраструктуре Украины и электроподстанциям, а также морским судам, задействованным в интересах украинской армии.
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