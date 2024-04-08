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Школу на 1 250 мест планируется построить в Рязанском районе

Школу на 1 250 мест планируется построить в Рязанском районе

Школа на 1 250 мест общей площадью 22 тысячи квадратных метров появится на юго-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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