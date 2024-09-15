Тупиковый маршрут: Словакия вскоре останется без российского газа

Украина больше не будет поставлять сырье из РФ по трубопроводам транзитом через Словакию. Получить альтернативные поставки проблематично, так как республика находится в конце всех транспортных маршрутов стратегического энергоносителя.
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