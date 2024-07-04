Владислав МАКАРОВ С началом 2024 г. на фоне успехов ВС России в зоне СВО западная и прозападная печать хором принялась отрабатывать тему участия иностранных граждан в данном конфликте на стороне России.
Западные СМИ против иностранных добровольцев в армии России
Комментарии
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SD
Sergey Desa
Однажды принять на службу в ВС РФ хотя бы малую часть добровольцев из КНДР, от ВСУ не осталось бы ничего!
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1 д.
Sergiy Che
Не преувеличивайте - в 50х годах сраки этих вояк из КНДР пришлось спасать бойцам народной армии Китая и советским лётчикам под командованием Кожедуба - если бы не они, не было бы уже никакой КНДР давно....
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21 час.
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