Западные СМИ против иностранных добровольцев в армии России

Однажды принять на службу в ВС РФ хотя бы малую часть добровольцев из КНДР, от ВСУ не осталось бы ничего!

Sergiy Che

Не преувеличивайте - в 50х годах сраки этих вояк из КНДР пришлось спасать бойцам народной армии Китая и советским лётчикам под командованием Кожедуба - если бы не они, не было бы уже никакой КНДР давно....