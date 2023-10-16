Собянин: В Москве в этом году построили 17 объектов здравоохранения

В частности, достроили флагманский центр городской клинической больницы № 15 имени Филатова В Москве достроили семнадцать объектов здравоохранения с начала текущего года, информирует мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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