Медведев: Взрывоопасный Ближний Восток весьма полезен Америке

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что такой нестабильный взрывоопасный регион, как Ближний Восток, оказался весьма полезен Америке, поскольку он приносит ей влияние и большие деньги.
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