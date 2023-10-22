Весть год библиотеки Уссурийска готовились к празднованию 85-летия Приморья

К 85-й годовщине со дня основания Приморского края с начала года сотрудники Централизованной библиотечной системы Уссурийского городского округа организовывали различные просветительские мероприятия (6+): краеведческие чтения, краеведческие уроки, выставки, экскурсии, вечер-портрет, кинопрограммы, информ-досье, ретро путешествия, онлайн-гостиную "Наши корни здесь", краеведческую экспедицию "Край, где начинается Россия" и другие.