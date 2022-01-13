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"Неизбежность конфронтации": что показали переговоры России и НАТО

"Неизбежность конфронтации": что показали переговоры России и НАТО

Можно ли ожидать снижения конфронтации между нашей страной и Западом или, наоборот, вероятно её усиление? Как убедить страны Альянса в необходимости принятия российских предложений? Итоги встречи Россия-НАТО стали главной темой программы "События.

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