Салат из запеченных овощей

Салат из запеченных в духовке овощей можно подать в качестве гарнира к мясу, птице, рыбе или в чистом виде, как самостоятельное блюдо, которое идеально подходит для веганского или постного меню Ингредиенты 2 крупных баклажана; 2 красных перца; 2 желтых перца; 1 красный лук; 4 зубчика чеснока; 3 столовые ложки оливкового масла; 1 столовая ложка бальзамическогоСалат из запеченных в духовке овощей можно подать в качестве гарнира к мясу, птице, рыбе или в чистом виде, как самостоятельное блюдо, которое идеально подходит для веганского или постного меню Ингредиенты 2 крупных баклажана; 2 красных перца; 2 желтых перца; 1 красный лук; 4 зубчика чеснока; 3 столовые ложки оливкового масла; 1 столовая ложка бальзамического уксуса; 1/2 чайной ложки соли; 1/4 чайной ложки молотого черного перца; свежая зелень для подачи.