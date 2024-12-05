Ситуация в Курской области на 5 декабря: ракетные удары, контратаки и героизм защитников

Утром 5 декабря ситуация в приграничной Курской области остаётся напряжённой. Российские войска продолжают противодействовать атакам Вооружённых сил Украины (ВСУ), пресекают попытки прорыва и наносят точные удары по позициям противника.
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