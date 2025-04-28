Адвокат Аграновский напомнил дачникам о правилах безопасности при приготовлении шашлыка

Адвокат Дмитрий Аграновский напомнил о правилах пожарной безопасности при жарке шашлыка. «Не ближе 5 метров от домов и не ближе 10-15 метров от легковоспламеняющихся веществ (например, сухих листьев и стогов сена; следует ставить мангал – прим.