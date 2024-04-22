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«Катаиб Хезболла» возобновит удары по американским военным

«Катаиб Хезболла» возобновит удары по американским военным

Иракское движение «Катаиб Хезболла» объявило о намерении возобновить удары по американским военным на Ближнем Востоке в связи с отсутствием прогресса в переговорах о выводе солдат с территории страны, передает Reuters.

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