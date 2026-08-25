Полиция Копейска задержала пьяного лихача

В Копейске полицейские устроили погоню за пьяным лихачом. Полицейские обратили внимание на автомобиль, водитель которого совершал опасные манёвры и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения.
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