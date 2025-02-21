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Россиян предупредили о проблемах с обменом старых долларов. В ЦБ заявили, что банки не обязаны принимать их

Россиян предупредили о проблемах с обменом старых долларов. В ЦБ заявили, что банки не обязаны принимать их

Владельцев старых долларов в России в преддверии сезона отпусков предупредили о рисках. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, власти и Центробанк не могут диктовать банкам, принимать ли им старую иностранную валюту или нет.

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