Мемориал Ромазана. «Салават» сыграет с «Амуром», «Металлург» против «Лады»

В Магнитогорске продолжается Мемориал Ивана Ромазана. Матчи турнира показывает Okko. Мемориал Ромазана «Салават Юлаев» – «Амур» – 13:00 «Металлург» – «Лада» – 17:00 Положение команд: «Металлург» – 4 очка (2 матча) , «Салават Юлаев» – 4 (2), « Лада » – 3 (2), «Амур» – 2 (3), « Трактор » – 2 (3).
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