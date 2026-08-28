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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мемориал Ромазана. «Салават» сыграет с «Амуром», «Металлург» против «Лады»

В Магнитогорске продолжается Мемориал Ивана Ромазана. Матчи турнира показывает Okko. Мемориал Ромазана «Салават Юлаев» – «Амур» – 13:00 «Металлург» – «Лада» – 17:00 Положение команд: «Металлург» – 4 очка (2 матча) ,  «Салават Юлаев» – 4 (2), « Лада » – 3 (2), «Амур» – 2 (3), « Трактор » – 2 (3).

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