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ЕС прощупывает границы терпения России захватами судов

ЕС прощупывает границы терпения России захватами судов

Стоило только президенту России Владимиру Путину пригрозить ответными мерами на возмутительные акты пиратства (захваты и аресты) в отношении судов теневого флота со стороны европейских стран, как в Европе сразу решили прощупать границы терпения РФ и её реакцию на произвол.

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