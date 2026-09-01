ЕС прощупывает границы терпения России захватами судов

Стоило только президенту России Владимиру Путину пригрозить ответными мерами на возмутительные акты пиратства (захваты и аресты) в отношении судов теневого флота со стороны европейских стран, как в Европе сразу решили прощупать границы терпения РФ и её реакцию на произвол.
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