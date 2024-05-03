В Забайкальском крае полицейский в свой выходной день задержал грабителя

Полицейский мобильного взвода отдельного батальона ППС УМВД России по городу Чите старший сержант полиции Эдуард Ефимов в выходной день в гражданской форме одежды гулял на улице с супругой и собакой когда к нему подбежал подросток и сообщил, что злоумышленники забрали у него телефон.
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