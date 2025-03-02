На следующей неделе Владимир Путин выступит на заседании коллегии МВД

Журналист Павел Зарубин рассказал о рабочих планах президента Владимира Путина на следующую неделю.В течение предстоящей недели Владимир Путин будет присутствовать на заседании коллегии Министерства внутренних дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии