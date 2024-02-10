Астраханская область подписала с Соцфондом России соглашение о сотрудничестве

Астраханское отделение СФР входит в число лидеров в стране по качеству обслуживания населения. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время своей рабочей встречи заключили соглашение о сотрудничестве между федеральным Соцфондом и регионом и для реализации государственной политики в социальной сфере.
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