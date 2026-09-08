Соотношение Bitcoin и стейблкоинов на Binance резко растет

Соотношение Bitcoin к стейблкоинам на Binance демонстрирует мощный отскок после недавних минимумов. Хотя данные CryptoQuant не охватывают весь крипторынок, крупнейшая биржа остается важным индикатором состояния ликвидности: при поступлении нового капитала заметная его часть сначала проявляется именно на таких крупных площадках.