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Царьград

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Ютта Лердам приостановила карьеру и заработала $1 млн на рекламе

Ютта Лердам приостановила карьеру и заработала $1 млн на рекламе

Олимпийская чемпионка Ютта Лердам объявила о намерении приостановить выступления в этом сезоне. После побед на Играх в Италии она стала центром внимания благодаря рекламной акции, принесшей ей более $1 млн.

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