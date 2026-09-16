Валерий Горелых: представители МВД поместили под стражу подозреваемого в угоне автомобиля у ветерана СВО

Сотрудники полиции Каменска-Уральского задержали и поместили под стражу местного ранее судимого жителя 2005 года рождения, который подозревается в угоне легкового автомобиля у ветерана СВО.
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