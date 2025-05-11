Аутсорсинг: что это и как он изменяет бизнес-модель?

Аутсорсинг — это передача определенных бизнес-функций и процессов сторонним организациям, что позволяет компаниям сосредоточиться на своей основной деятельности, сократить расходы и повысить эффективность.
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