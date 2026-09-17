Говырин: муниципалитет может выдать до 100 тыс. рублей при происшествии

Муниципалитет способен предоставить до 100 тысяч рублей в случае происшествия, что служит дополнительным источником финансовой поддержки для семей, столкнувшихся с трудной жизненной ситуацией, заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).