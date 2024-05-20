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На Украине потребовали отправить Зеленского на фронт

На Украине потребовали отправить Зеленского на фронт

На Украине создали петицию с требованием вручить повестку Зеленскому На официальном сайте главы Украины была размещена петиция, в которой высказывается требование отправить Владимира Зеленского на фронт после истечения его президентского срока.

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