На Украине потребовали отправить Зеленского на фронт

На Украине создали петицию с требованием вручить повестку Зеленскому На официальном сайте главы Украины была размещена петиция, в которой высказывается требование отправить Владимира Зеленского на фронт после истечения его президентского срока.
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