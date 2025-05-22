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Царьград

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Ненавидела русских – теперь хочет на СВО. Осужденная "сонная москвичка" сделала странный ход

Ненавидела русских – теперь хочет на СВО. Осужденная "сонная москвичка" сделала странный ход

Осужденная недавно за хулиганство Яна Джоган, известная как "сонная москвичка", сделала странный ход.

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