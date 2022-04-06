«Вильярреал» Эмери выиграл у «Ювентуса» и «Баварии» с общим счетом 4:0 в двух последних матчах ЛЧ

«Вильярреал» обыграл «Баварию» и «Ювентус» в двух последних матчах Лиги чемпионов. Испанская команда под руководством тренера Унаи Эмери обыграла немецкую команду (1:0) в первом матче 1/4 финала турнира.

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