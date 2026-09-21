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Лукашенко рассказал о ситуации с экспортом белорусских калийных удобрений

Лукашенко рассказал о ситуации с экспортом белорусских калийных удобрений

Все объёмы калийных удобрений, изготовленных в Белоруссии, уже законтрактованы на экспорт. Основное направление экспорта при этом направлено на восток, и для отправки в западные страны его попросту не хватило бы.

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