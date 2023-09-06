Еврокомиссия сомневается в способности ЕС полностью отказаться от газа из России Наталья МарковаЗаместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович считает, что Евросоюз в существующих условиях вряд ли сможет выполнить задачу по полному прекращению поставок российского газа.