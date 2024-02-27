В Госдуме предложили ввести в школах особый ритуал

СТАВРОПОЛЬ, 27 февраля, ФедералПресс. Депутат Государственной думы от Ставропольского края Ольга Казакова вместе с Петром Толстым стала соавтором законопроекта об обязательном развешивании флагов России в школах, университетах и детсадах.
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