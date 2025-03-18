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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чинахов против «Нью-Джерси»: 6-й подряд матч без очков, 6 бросков, 5 хитов и «минус 1» за 14:31

Форвард «Коламбуса» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (1:2).

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