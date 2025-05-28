Все говорят о клетчатке: почему это один из самых важных элементов рациона

Пищевые волокна помогают организму быть здоровым. Татьяна Щеглова Источник: Александра Гудзь «Добавьте больше клетчатки в рацион», — возможно, вы слышали эту рекомендацию от педиатра или врача-специалиста, к которому обратились из-за проблемы с пищеварением у ребенка.
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