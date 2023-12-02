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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Мэр Екатеринбурга решил взбодрить единороссов перед выборами-2024

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов — первый замсекретаря свердловского отделения «Единой России» — в рамках подготовки к президентским выборами (март 2024 года) инициировал перестановки в районных партячейках, чтобы освежить их.

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