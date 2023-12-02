Мэр Екатеринбурга решил взбодрить единороссов перед выборами-2024

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов — первый замсекретаря свердловского отделения «Единой России» — в рамках подготовки к президентским выборами (март 2024 года) инициировал перестановки в районных партячейках, чтобы освежить их.
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