На автомобильной дороге "Самойловка - Шумилинская" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
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На автомобильной дороге "Самойловка - Шумилинская" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.