NBC News: Украина больше года готовила атаку на Курскую область

Наталия

И при этом все инфополе несколько месяцев было забито отвлекающими, усыпляющими разговорами о каких-то возможных договоренностях, о завершении конфликта, о том что на Украине уже некому воевать, о том, что западная помощь иссякла. И наши на это, как не печально, снова повелись, как и с Минскими соглашениями. Расслабились...Получили по-полной. Верить нельзя ни единому их слову, ни единому предложению, ни единому обещанию. Они были, есть и будут нашими злейшими , коварнейшими ВРАГАМИ, и это навсегда.