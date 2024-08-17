Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    А кто сказал ,что у нашей богемки есть вкус? Всё кричащее, яркое ,хоть глаз выколи, вычурное. Они понятия не имеют, ч...Настёна - защитни...
  • Вера Ванидовская
    Все у неё заработано честно и трудом. И она имеет право жить так, как нравится. И нечего ерничать.Настёна - защитни...
  • Владимир Шалимов
    "...было бы целесообразно наносить удары по украинским логистическим центрам, которые получают западные вооружения из...Сенатор Джабаров ...

NBC News: Украина больше года готовила атаку на Курскую область

NBC News: Украина больше года готовила атаку на Курскую область

Украина больше года обсуждала операцию, подобную атаке ее Вооруженных сил на Курскую область России. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кот Рыжый
Тем глупее оказались наши генералы!
Ответить
15 час.
Наталия
И при этом все инфополе несколько месяцев было забито отвлекающими, усыпляющими  разговорами о каких-то возможных договоренностях, о  завершении конфликта,  о том что на Украине уже  некому воевать, о том, что западная помощь иссякла. И наши на это, как не печально, снова повелись, как и с Минскими соглашениями. Расслабились...Получили по-полной. Верить нельзя ни единому их слову, ни единому предложению, ни единому обещанию. Они были, есть и будут нашими злейшими , коварнейшими  ВРАГАМИ, и это навсегда.
Ответить
13 час.
АА
Алекс Архипов
И всё это время наша разведка мирно спала. С чем вас и поздравляю.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх