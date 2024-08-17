Украина больше года обсуждала операцию, подобную атаке ее Вооруженных сил на Курскую область России. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.
NBC News: Украина больше года готовила атаку на Курскую область
Комментарии
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Кот Рыжый
Тем глупее оказались наши генералы!
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15 час.
Наталия
И при этом все инфополе несколько месяцев было забито отвлекающими, усыпляющими разговорами о каких-то возможных договоренностях, о завершении конфликта, о том что на Украине уже некому воевать, о том, что западная помощь иссякла. И наши на это, как не печально, снова повелись, как и с Минскими соглашениями. Расслабились...Получили по-полной. Верить нельзя ни единому их слову, ни единому предложению, ни единому обещанию. Они были, есть и будут нашими злейшими , коварнейшими ВРАГАМИ, и это навсегда.
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13 час.
АА
Алекс Архипов
И всё это время наша разведка мирно спала. С чем вас и поздравляю.
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10 час.
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