Работодатели в Свердловской области стали нанимать женщин в 2,7 раза чаще, чем три года назад

На Среднем Урале наблюдается значительный рост числа предложений о работе для женщин. По данным аналитиков крупнейшей онлайн-платформы по подбору персонала, за первые шесть месяцев этого года женщинам в регионе было отправлено более 1,4 миллиона приглашений на работу, что на 41% больше, чем мужчинам.