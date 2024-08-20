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Работодатели в Свердловской области стали нанимать женщин в 2,7 раза чаще, чем три года назад

Работодатели в Свердловской области стали нанимать женщин в 2,7 раза чаще, чем три года назад

На Среднем Урале наблюдается значительный рост числа предложений о работе для женщин. По данным аналитиков крупнейшей онлайн-платформы по подбору персонала, за первые шесть месяцев этого года женщинам в регионе было отправлено более 1,4 миллиона приглашений на работу, что на 41% больше, чем мужчинам.

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